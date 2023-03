Tuttosport: “Juric avvisa Cairo: ‘Se mi rismontano il Toro non credo di rimanere'”

Nella conferenza stampa post partita del Derby della Mole (terminato 4-2 per la Juventus) il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato del suo futuro sulla panchina granata: "Dipenderà da cosa succederà a fine stagione. Io vorrei restare con grande orgoglio, meritandomi di rimanere. Ma se di nuovo si perderanno sette titolari come l’anno scorso allora no, sarebbe il solito andazzo. Non si può ogni volta smontare la squadra".