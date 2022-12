Tuttosport: “Juric chiede più garanzie “

Cairo e Vagnati vogliono blindare Ivan Juric. Il tecnico ha il contratto in scadenza a giugno 2024 ma, dopo il rinnovo del Responsabile dell’Area Tecnica del Toro, il patron granata vorrebbe chiudere anche con l’allenatore croato: “Indubbiamente si parla di un aumento degli stipendi per Juric, in caso di firma. Con innalzamento degli emolumenti attuali di circa un 15%. Sino a un tetto oscillante intorno ai 2,3 milioni netti a stagione, più bonus variegati (vittoria della Coppa Italia e/o qualificazione a una Coppa europea). Per quanto importante, non è comunque il mero aspetto economico a fare la differenza” scrive il quotidiano.