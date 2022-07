Tuttosport: “Juric è carico, Vagnati risponde con Schuurs”

Prima la lite tra Vagnati e Juric, poi un mercato tornato a smuoversi dopo giorni di immobilità. Tuttosport fa il punto sulle trattative dei granata nell'edizione odierna. Nella giornata di ieri è stata conclusa l'operazione Lazaro, "un giocatore da lucidare, sotto alcuni aspetti: ma può valerne la pena, con un allenatore come Juric". Ma si fa calda anche la pista che porta a Perr Schuurs, difensore centrale di 22 anni. "Si diceva un gran bene di lui in un passato non ancora lontano, quindi ha accusato una parziale involuzione, ma è indubbiamente un profilo più che mai interessante - continua il quotidiano - Oggetto di ripetuti sondaggi internazionali, anche perché Schuurs vuole giocare con continuità, ha chiesto di essere ceduto". L'Ajax chiede 12 milioni, "Vagnati sta cercando di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinati obiettivi (però a cifre più basse)". Nel frattempo Laurienté prende posizione contro il Lorient per far sì che il club valuti diverse proposte d'acquisto. In avanti si valutano l'idea Shomurodov e Miranchuk.