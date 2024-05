Tuttosport: “Juric, il ‘doppio ex’ ”

"Sarà un ritorno strano. Ivan Juric vivrà Verona-Toro praticamente nelle vesti del doppio ex - si legge - . Già, perché oltre ai due anni trascorsi al Bentegodi ben presto dovrà archiviare il triennio granata, parentesi di vita ormai in procinto di chiudersi definitivamente. Ancora tre partite e poi il tecnico ricomincerà: non sa ancora dove, come e quando, ma dovrà lasciarsi alle spalle le ultime cinque stagioni".