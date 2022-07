Tuttosport: “Juric l’anima del Toro: grinta e intensità le parole d’ordine”

Il Torino è sulla strada giusta per iniziare al meglio la prossima stagione, 2022/2023, e il merito va anche al tecnico granata Ivan Juric: senza la società che lo asseconda sul mercato, su cui si è nettamente in ritardo, il croato fa del suo meglio per lavorare sui giocatori che ha a disposizione, senza considerare gli ultimi infortunati tra cui Vojvoda. Questa settimana, il tecnico granata sta dando molta grinta e sta seguendo per filo e per segno ognuno dei giocatori, in modo che tutti arrivino con la giusta mentalità all'amichevole di oggi pomeriggio, mercoledì 27 luglio alle 18, contro l'Apollon Limassol. E tra i giocatori su cui maggiormente sta lavorando Juric c'è Demba Seck: "Il ragazzo - scrive Tuttosport - qui in Austria sta dimostrando di essere sintonizzato bene sui dettami di Juric. Persino meglio, rispetto ai primi mesi nel Torino". E tornando a parlare di mercato, anche l'ex granata Policano esprime la sua opinione, che rispecchia a gran numero la maggioranza dei tifosi: "Se il mercato si rivelerà al risparmio, allora sarà inevitabile pensare alla solita stagione in cui puntare a una salvezza tranquilla. Altrimenti, alla luce della buona ossatura ereditata dallo scorso anno, si potrà pensare anche all'Europa. Ma serve almeno reinvestire il “tesoretto” accumulato con la cessione di Bremer".