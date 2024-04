Tuttosport: “Juric, l’Europa rimane una follia”

"Sperare in un posto nelle Coppe 2024-2025 è diventato molto difficile: un conto è parlare di ambizioni, un altro scendere in campo per andare a prendersi la qualificazione - scrive Tuttosport, che continua . Juric parlava di 'ultima pazzia' per raggiungere l'obiettivo, ma i due punti nelle ultime 3 partite rendono minime le speranze. Ilic è il simbolo dei limiti granata, l'acquisto più caro non è mai decollato, fortemente voluto da Juric, doveva rappresentare il punto forte del Toro in coppia con Ricci. Contro l'Inter ci sarà il ritorno proprio di Ricci, a Milano mancherà invece Linetty."