Tuttosport: “Juric non può fare a meno di Rodriguez”

"Capitano a sorpresa a inizio stagione ma leader da tempo in un Torino che non può più fare a meno di lui - si legge su Tuttosport - . Ricardo Rodriguez è l’immagine plastica del lavoro di Ivan Juric sulla panchina torinista. Da centrale mancino di difesa, lo stesso ruolo che più volte ha occupato con la Nazionale svizzera, Rodriguez garantisce qualità in fase di impostazione e intelligenza nella gestione della pressione. Quest’anno, complice la querelle iniziale tra il neo capitano Sasa Lukic e la società, Rodriguez si è ritrovato a indossare la fascia. In stagione, inoltre, è il terzo giocatore granata di movimento con più minuti giocati in Serie A: 702, contro i 727 di Djidji e i 764 di Vlasic. E domani, per la prima volta, guiderà i compagni in un derby importantissimo per le sorti della sua squadra".