Tuttosport: “Juric pensa a qualche cambio sulle fasce: Vojvoda pronto”

Nella trasferta sul campo della Cremonese è probabile che il tecnico granata Juric mischierà le carte sugli esterni rispetto alle prime uscite, come riportato sull'edizione odierna di Tuttosport: "A sinistra allo Zini è probabile l'esordio stagionale di Vojvoda, pienamente ristabilito dopo l'infortunio che ne ha condizionato l'ultimo mese, mentre a destra il volto nuovo Lazaro insidia da vicino un Singo ancora non del tutto convincente. Accorgimenti che, appunto, non sono però unicamente figli di un calendario fin da subito intasato".