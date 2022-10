Tuttosport: “Juric per il derby ritrova le geometrie e la classe di Ricci”

Quest'oggi Tuttosport analizza la preparazione del Torino in vista del derby contro la Juventus. Sabato alle 18 i granata ospiteranno i bianconeri e arrivano a questo appuntamento nelle migliori condizioni a livello di infortuni. Il tecnico Ivan Juric potrà infatti contare sull'intera rosa compreso quel Samuele Ricci che è mancato moltissimo nelle ultime partite in cui è stato costretto a stare fuori. In data 1 settembre il regista classe 2001 si era infatti infortunato nel riscaldamento prima del match contro l'Atalanta: interessamento distrattivo del muscolo soleo di sinistra. Un guaio muscolare che lo ha tenuto fermo oltre un mese e che ha privato il Torino di uno dei suoi migliori giocatori. Juric però ora ritrova Ricci proprio per la partita più importante, quella contro la Juventus nella quale potrà tornare a mostrare le sue geometrie e distribuire palloni a trequartisti ed attaccanti.

Il quotidiano piemontese riporta anche le parole di Milos Lukic, cugino di Sasa il numero 10 del Torino. Secondo quanto affermato da questo parente, il centrocampista serbo non sarebbe intenzionato a rinnovare il suo contratto con il club granata in quanto desideroso di giocare in una delle prime tre squadre di Spagna, Inghilterra o Italia. Per rinnovare l'accordo con il Toro, Lukic aveva chiesto un ingaggio da oltre due milioni a stagione, cifre che però sembrano troppo alte per le casse granata in questo momento.