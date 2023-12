Tuttosport: “Juric risponde a Cairo: ‘Anche io non chiudo la porta al rinnovo'”

Nella conferenza stampa di ieri allo stadio Olimpico Grande Torino, Ivan Juric - che ricordiamo aver il contratto a scadenza nel 2024 - ha parlato della possibile permanenza in granata: "Non chiudo le porte al rinnovo, ma in questo momento non ci penso: voglio restare libero, come è giusto che la società sia libera di giudicare il mio operato. In questo momento il mio unico obiettivo è legato alla crescita dei giocatori, voglio alzare il livello di ognuno e di conseguenza della squadra. Mi interessa conquistare più punti possibili, fare bene, poi si vedrà". Non sono mancati poi gli elogi a Sazonov: "Lui è uno di quelli ai quali darei tutto perché ha una mentalità pazzesca, voglia di migliorarsi di giorno