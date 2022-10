Tuttosport: “Juric salta l’Empoli per squalifica, tocca di nuovo a Paro”

"È di nuovo il suo momento. L’espulsione di Ivan Juric al Diego Armando Maradona consegna le redini del Toro per la sfida contro l’Empoli a Matteo Paro - si legge su Tuttosport - . Molto più di un vice allenatore, ormai. Il suo ruolo, infatti, si è ulteriormente consolidato in questa stagione. L’assenza forzata di Juric per la polmoni te relativa alla prima parte del mese di settembre ha rafforzato la posizione del suo secondo, che ha preso in mano il gruppo non soltanto per i match di Serie A contro Lecce e Inter, ma soprattutto nei giorni di avvicinamento che hanno portato i granata ad affrontare queste due sfide. Paro, tuttavia, non è mai stato un semplice subalterno e al Toro sta mettendo gran parte del proprio bagaglio di conoscenze a servizio della rosa".