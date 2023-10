Tuttosport: “Juric si aspetta tanto da Vlasic per il grande salto”

Tuttosport si concentra su Vlasic. Il Toro ha bisogno di lui per il grande salto: "Al Bentegodi nella passata stagione ha realizzato l’ultimo gol della sua prima esperienza in granata e domani, proprio contro il Verona, vuole ripartire perché sino a oggi non è riuscito a ripetere quanto di buono aveva mostrato mesi fa. Ricordiamo - per i deboli di memoria - che nello scorso campionato è stato il vice-capocannoniere del Toro con 5 gol, il migliore assist-man (6) ed è stato quello che ha giocato di più con 2.729 minuti". Il ragazzo è in crescita: "Durante la settimana Vlasic si è allenato bene ed è convinto di poter dare un contributo significativo: non bisogna dimenticare che è arrivato tardi a Torino e quindi non ha potuto svolgere la preparazione con i compagni". Zima è alle prese con un recupero difficile: "Detto con terminologia non medica: è come se Zima avesse un buco nella cartilagine. Meglio: un danno alla cartilagine, con tutti i suoi effetti. Le sue conseguenze, purtroppo. Niente di spaventoso o di irreparabile, ci mancherebbe. Ma il problema esiste e persiste, ed è nefasto. Da febbraio a oggi, cioè da quando fu operato al ginocchio, Zima ha già dovuto saltare una ventina di partite tra campionato e Coppa Italia: non convocato. E quando invece era riuscito almeno a sedersi in panchina, a fi ne maggio, non era ancora al meglio. Il ceco ha indubbie qualità, come difensore. E le aveva ampiamente mostrate, così come le sue potenzialità. Fin dal suo arrivo: estate 2021. Zima sta cercando di convivere con quel buco nella cartilagine: continua a stringere i denti, si dice così. E adesso, d’intesa con Juric, si è anche messo una nuova aspirazione nella testa. Un fortissimo desiderio. Riuscire a sedersi in panchina sabato prossimo, quando si giocherà il derby".