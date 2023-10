Tuttosport: “Juric si fida di Sazonov”

"Djidji, Buongiorno e Zima: una linea difensiva che sarebbe titolare in molte squadre di Serie A, nel Toro nutre la schiera di infortunati che comprende anche Popa e Vojvoda - si legge - . La sfortuna nella prima parte del campionato granata ha deciso di abbattersi sul reparto dei centrali che Juric può scegliere di piazzare davanti a Milinkovic-Savic. Una situazione che evidentemente complica i piani al tecnico croato, a maggior ragione visto che la gara contro il Verona cade dopo il turno infrasettimanale, e tenuto conto del derby ormai in vista. Allo stesso tempo, però, l’ultimo stop in ordine di tempo, quello che ha bloccato Buongiorno, consente a un nuovo acquisto granata di bruciare le tappe accorciando i tempi dell’inserimento in squadra. Il giocatore in questione è ovviamente Sazonov, il quale dopo aver esordito contro la Lazio da subentrato, nel tardo pomeriggio di oggi vivrà l’emozione della prima gara da titolare".