Tuttosport: “Juric, tregua con la Curva”

Juric e la Maratona fanno una tregua. “Ieri poco prima dell’ora di pranzo è andato in scena l’incontro chiarificatore tra una delegazione della Maratona e Juric, accompagnato da un gruppetto di dirigenti e collaboratori (in testa Vagnati). Mezz’ora di confronto serrato, grossomodo. In rappresentanza dei gruppi della curva, poco meno di una decina di esponenti tra alcuni capi-tifosi e altri punti di riferimento carismatici in Maratona. Confronto serrato, si diceva, ma sempre civile. In ogni caso si è rivelato un incontro utile e costruttivo, come era augurabile. Con una vigorosa stretta di mano tra tutti, alla fine” scrive il quotidiano tra le sue pagine.