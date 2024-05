Tuttosport: “Juric via dal Torino senza rimpianti, troppo disprezzo qui”

Sulle colonne di Tuttosport oggi viene dedicato ampio spazio all'ultima partita di Ivan Juric sulla panchina granata. Il tecnico croato ha deciso di comune accordo con la società di non rinnovare il contratto che scade il prossimo 30 giugno e così quella di stasera a Bergamo (ore 18 al Gewiss Stadium contro l'Atalanta) sarà l'ultima gara di Juric alla guida del Toro. Il quotidiano piemontese riporta le parole pronunciate dall'allenatore croato nella conferenza stampa prepartita nella quale ha affermato: "Guardando però alle cose con calma, abbiamo fatto un lavoro eccezionale se si guarda a quello che abbiamo trovato e quello che lasciamo. Dall’altra parte vedo un disprezzo enorme da parte dei giornali e non va bene. Per fare le cose bene serve un’unione enorme". Juric lascia quindi senza rimpianti e con il desiderio di completare il lavoro di crescita della sua squadra riportando il Toro in Europa.