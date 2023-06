Tuttosport: “La carica dei tifosi al Grande Torino per l’obiettivo 8° posto”

Ultima giornata di campionato. Alle ore 18:30, il Torino sfiderà in casa l'Inter con un unico obiettivo: vincere per conquistare l'8° posto matematico. Sugli spalti, lo stadio dovrebbe riempirsi di granata, anche se, probabilmente, non si raggiungerà il sold-out. Queste le parole di Tuttosport nell'edizione odierna del quotidiano: "Obiettivo 25 mila spettatori: stadio pieno, difficilmente però esaurito. A ieri sera erano stati venduti oltre 22 mila biglietti e la capienza massima del Grande Torino supera abbondantemente i 26 mila. Restano posti in tribuna, poltroncine e non, e soprattutto in curva Primavera. Obiettivo ottavo posto, obiettivo ghostbusters: migliaia di tifosi col retino in mano per acchiappare il fantasma che aleggerà sul prato. Che risponde, per il Toro e la sua gente, al nome di un incubo, il terrore di buttare a mare per l’ennesima volta (o meglio: per l’ultima volta) quanto di buono fatto in trasferta".