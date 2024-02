Tuttosport: “La difesa dei record è il ponte per l’Europa del Toro”

Sulle colonne di Tuttosport questa mattina c'è spazio per un'analisi della fase difensiva del Torino. La squadra granata vanta infatti un'ottimo reparto arretrato che sta raccogliendo numeri molto importanti e che certamente hanno un peso notevole nei punti che il Toro sta guadagnando per sognare l'Europa. Milinkovic Savic è infatti riuscito già ad ottenere la bellezza di 12 clean sheet dopo 24 partire giocate (23 le presenze per il portiere serbo e una quella del suo vice Luca Gemello). Fin qui hanno subito meno delle 20 reti incassate dai granata soltanto l'Inter (12) e la Juventus (17). Avere una difesa così solida è quindi un elemento di grande importanza per Juric che riesce così a limitare al minimo le sconfitte della sua squadra specie quando si giocano quelle partite in cui non si trova la strada per il gol e per i tre punti. Ora il Torino arriva ad un momento cruciale della stagione con gli scontri diretti contro Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli e lo fa dopo un periodo in cui ha concesso appena 4 reti agli avversari nelle ultime dieci partite.