Tuttosport: “La felicità del Toro si chiama Europa”

Nell'edizione odierna di Tuttosport troviamo pagine dedicate al Torino e al match contro il Lecce, programmato oggi alle ore 19:00: "Il Toro ha bisogno di 3 punti per restare vicino alle posizioni alte della classifica. Juric dopo i due pareggi di fila con Salernitana e Sassuolo: "Vincere per non smettere di provarci fino all'ultimo. Voglio di più dai cambi. E soprattutto tiriamo in porta! Buongiorno lunedì avrà una visita, dopo qualche giorno spero di riaverlo con noi". Per battere il Lecce dopo due pareggi consecutivi staffetta in attacco: Sanabria non vuole mollare, ma Pellegri sente la chance"