Tuttosport: “La Juve affonda per Bremer. Ai granata 40 milioni, ingaggio da 4,5”

La vicenda più calda di questa fase di calciomercato è certamente quella legata al futuro di Gleison Bremer, per il quale è duello Inter-Juventus per aggiudicarselo. I bianconeri però, al momento sembrano in vantaggio, in quanto possono presentare ai granata ed al giocatore un'offerta più elevata. Queste le parole di Tuttosport a tal proposito: "La Juventus è passata nettamente in vantaggio sui nerazzurri grazie a un’offerta migliore sia per il club granata che per il difensore rispetto a quello che l’Inter è disposta a mettere sul tavolo. Infatti il presidente granata Urbano Cairo dall’altra sponda del Po ha sentito pronunciare la parolina che voleva arrivasse alle sue orecchie “40 milioni”, mentre l’ingaggio per il sudamericano sarà di 4.5 milioni di euro bonus compresi. Molto di più rispetto a ciò che l’Inter è disposta a scucire per il cartellino (30+5 di bonus) e il giovane Casadei ma con la formula per Bremer di 8 milioni per il prestito e il resto con l’obbligo di riscatto nella prossima stagione (al giocatore 3 milioni più bonus a stagione)".