Tuttosport: “La nuova strategia del club è rendere il Toro padrone di sé stesso”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari temi affrontati analizza anche il cambio di strategia effettuato da Cairo e Vagnati questa stagione. Il club granata questa stagione, a differenza degli altri anni, ha acquistato tutti i giocatori in via definitiva, l'unica eccezione è Soppy. Questo è il segno di un progetto serio e duraturo, a seguire le parole del quotidiano: "Quest'anno assistiamo ad un quadro che premia il lavoro svolto da Cairo, Vagnati e Juric i quali, fin dal termine della passata stagione, da quella riunione andata in scena a Masio il giorno dopo l’ultima gara di campionato contro l’Inter, avevano fissato quale obiettivo la costruzione di una rosa che fosse composta da elementi di proprietà: «Se si vuole puntare al salto di qualità è la strada giusta»".