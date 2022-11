Tuttosport: “La Premier League tenta Juric”

Arrivano sirene inglesi dalla Premier League per Ivan Juric. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il bel lavoro del tecnico granata ha attirato l'attenzione del Nottingham Forest. Ma non solo, "il Nottingham, a quanto trapela dai corridoi del mercato, non sarebbe l’unica inglese ad aver preso le prime informazioni sul tecnico granata" scrive il quotidiano. Juric ha il contratto in scadenza nel 2024 con il club granata e al momento è totalmente concentrato nel far bene a Torino: "tocca al suo entourage, raccogliere le informazioni e, quando sarà il momento, sottoporre a Juric le varie possibilità" scrive il quotidiano.