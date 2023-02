Tuttosport: “L’agente di Miranchuk: “Sta bene a Torino”

Tuttosport oggi in edicola fa un focus su Miranchuk e si concentra sulle sue possibilità di rimanere in granata. "Il Toro vuole chiudere al più presto per Miranchuk. La trattativa è cominciata perché Juric e i dirigenti hanno messo al primo posto il riscatto del trequartista russo, considerato indispensabile per costruire una squadra in grado di puntare con più convinzione all’Europa. Il giocatore si trova bene a Torino ed è sua intenzione proseguire il discorso in granata visto che a Bergamo non è mai stato preso nella dovuta considerazione". L'agente si è espresso sulla volontà del russo di rimanere in granata (il riscatto è fissato a 12 milioni): "Qualche decisione sulla possibile acquisizione di Miranchuk verrà presa nella parte finale del campionato. I club possono parlare tra loro, ma noi non ci pensiamo, lui è concentrato sul campo. Ora si sente bene, cerca di giocare nel miglior modo possibile". Poi ci si concentra su Cairo che è soddisfatto del rapporto con Juric: "Lo fa in privato, Urbano Cairo, ma non perde l’occasione di ribadire il concetto in pubblico: se dipendesse da lui, il rinnovo del contratto di Ivan Juric sarebbe già stato firmato. Si era sbilanciato parecchio meno di due settimane fa, dopo la vittoria sull’Udinese che aveva portato il Toro al settimo posto. Ricordate? "Tra me e Juric il feeling cresce, cresce alla grande. E lui sa che noi siamo felici di rinnovare. Quando vorrà, me lo dirà lui".