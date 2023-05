Tuttosport: “Opzione di riscatto per Lazaro, Cairo cerca lo sconto”

"Un infortunio che incide sul presente ma può riguardare anche il futuro - scrive Tuttosport parlando dell'ultimo guaio muscolare riscontrato da Valentino Lazaro - Prima della sfida contro lo Spezia, l'esterno aveva accusato un problema muscolare che aveva indotto lo staff tecnico a risparmiarlo. Nel primo pomeriggio di ieri è stata la stessa società a comunicare l’esito degli esami strumentali «che hanno evidenziato una lesione tra il primo e secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra»". Il Torino è chiamato anche a decidere sul futuro dell'austriaco: "L'Inter l'estate scorsa lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Troppi, in questo momento, per i granata, che puntano a spenderne 4, puntando magari sulla volontà del calciatore a continuare a lavorare con Juric. L’opzione per l’acquisto a titolo definitivo scade il 16 giugno".