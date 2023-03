Tuttosport: “Le prime scelte per il nuovo Toro”

Le pagine sui principali quotidiani sportiva in edicola dedicate al Torino FC

dopo il primo biennio con l’allenatore croato. Nei piani dei vertici granata vi è infatti compresa la necessità di individuare uno zoccolo duro attorno al quale costruire il Torino di domani. Ma anche senza l’approdo in Europa, Cairo e Vagnati intendono dimostrare a Juric, in questa delicata fase (entro fi ne aprile il tecnico scioglierà le riserve), di nutrire adeguate ambizioni e di non avere più intenzione di replicare la diaspora di titolari della scorsa stagione, quando partirono (o furono lasciati partire) 6 o 7 colonne della prima squadra".