Tuttosport: “Lo ZapaToro corre verso l’Europa”

L'edizione odierna di Tuttosport premia le recenti prestazioni del Torino, che anche sabato sera è riuscito a portare a casa 3 punti contro l'Empoli. Il trascinatore indiscusso è stato Zapata, che con un gran colpo di testa su assist di Bellanova ha portato i granata alla vittoria. A seguire le parole del quotidiano: "Tre punti d’ordinanza, in ogni caso per un Toro gaudente: comincia bene la settimana delle vittorie obbligate per i granata, sul treno che corre verso le soglie dell’Europa. Zapata torna presto a colpire (quinta pera in campionato, la quarta in granata) e i granata nel complesso dispongono della partita come di una pratica da espletare con un mix di saggezza tattica e determinazione caratteriale, e un indice maggiore di qualità...".