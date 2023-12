Tuttosport: “Lo ZapaToro corre verso l’Europa”

"Tre punti d'ordinanza, in ogni caso per un Toro gaudente - esordisce Tuttosport nell'edizione odierna per poi proseguire - comincia bene la settimana delle vittorie obbligate per i granata, sul treno che corre verso le soglie dell’Europa". Intelaiatura solida e poi la zampata di Zapata, su cross di Bellanova; nella ripresa invece bravo Vanja a salvare su Cancellieri. L'attaccante granata così si porta a quota 4 gol e stacca Radonjic nella classifica marcatori del Toro. Conclude il quotidiano: "Fino a questo momento ha sempre segnato nelle gare casalinghe e ancora una volta ha scelto la porta proprio sotto alla Curva Maratona per far esultare i tifosi, come aveva fatto contro la Roma e anche nel recupero contro l’Atalanta: è sgusciato via alla marcatura di Ismajli e di testa ha spinto la palla alle spalle dell’ex Berisha. Quando al 95’ Juric lo ha richiamato in panchina, per inserire Pellegri, per Zapata è arrivata la meritata ovazione da parte dei tifosi".