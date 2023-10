Tuttosport: “Lukic chiama Ilic al Fulham”

Ivan Ilic - tra gli acquisti più onerosi della storia del Torino - non sta garantendo le prestazioni che il tecnico Ivan Juric si sarebbe aspettato dal centrocampista che aveva già allenato al Verona. Arrivato a Torino per 16 milioni di euro (più uno di commissioni), il centrocampista serbo ha collezionato fino ad ora 8 presenze in 9 partite, però complessivamente ha giocato 412 minuti e nell'ultima gara con l'Inter Juric gli ha preferito Linetty: "come accadde a gennaio con Sasa Lukic che venne ceduto su espressa sua richiesta al Fulham, la presenza di eventuali offerte a gennaio verrebbe quanto meno esaminata" scrive il quotidiano che poi aggiunge: "Ilic, nell'ultima partita di qualificazione alla fase finale dell'Europeo tra Serbia e Montenegro (vittoria per 3-1 e qualificazione molto vicina), ha giocato titolare accanto a Sasa. I due sono grandi amici e, da quel che ci risulta, lo stesso Lukic avrebbe consigliato al Fulham l'acquisto del compagno di nazionale".