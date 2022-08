Tuttosport: “Lukic e Radonjic lanciano il Toro, di Pellegri il 3-0”

Il Torino porta a casa il primo successo nel primo impegno ufficiale in Coppa Italia, eliminando il Palermo dalla competizione. Tuttosport analizza il clima respiratosi all'Olimpico: "La contestazione da una parte: ai vertici societari, o meglio, come di consueto rivolta ad personam a Cairo. E il sostegno dall'altra: a Juric e ai suoi ragazzi". La squadra ha risposto calando il tris ai siciliani in un secondo tempo diametralmente opposto rispetto al primo: "Toro svegliato da Juric, baricentro più alto, pressione offensiva ben marcata, Radonjic ancora più acuminato in dribbling". E a così a segno vanno i connazionali Lukic e Radonjic, Pellegri mette la parola fine alla partita. Nel post, c'era attesa per Ivan Juric, che però non ha parlato. Assenti i sei non convocati per scelta tecnica: Izzo, Zaza, Verdi, Edera, Millico e Horvath. Ora si aspetta, conclude Tuttosport, un colpo dal mercato. In questo senso avviati i contatti per Vlasic.