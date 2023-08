Tuttosport: “Malinovskyi chiama. Il Toro lo aspetta”

Secondo quanto riporta Tuttosport, Malinovskyi si avvicina al Torino: "L’operazione in ottica granata è ben imbastita, avendo anche potuto godere dell’immediata apertura da parte del Marsiglia, club proprietario del cartellino di Malinovskyi. Fin sorprendente, per il valore del giocatore, la decisione dei francesi di concederlo in semplice prestito con diritto di riscatto. Sarebbe stato lecito attendersi almeno l’inserimento di un obbligo. E invece il giocatore può raggiungere Juric appunto in prestito, e con un diritto fissato a 9 milioni. I due club si trovano quindi nella classica situazione per definire la quale mancano solo i dettagli. Anche perché dopo che il Marsiglia ha escluso Malinovskyi dai convocati per il preliminare di Champions contro il Panathinaikos, perso 1-0 ad Atene, nella giornata di ieri sono arrivati altri eloquenti indizi che portano verso la chiusura positiva dell’affare". Intanto il Toro ha riaccolto Vlasic: "Quando finalmente l’accordo tra le società è stato trovato (quello tra il trequartista e il club granata c’era da tempo), si è subito fiondato in Italia: lunedì è stata la giornata delle visite mediche, delle foto e delle sue prime parole da calciatore del Torino (ora lo è a tutti gli effetti, essendo arrivato a titolo definitivo), ieri quella della prima giornata al Filadelfia. Ha riabbracciato i vecchi compagni, conosciuto quelli nuovi che sono arrivati nelle scorse settimane (Mihai Popa, Raoul Bellanova e Adrien Tameze)".