Tuttosport: “Mercato Toro, per gennaio è stato offerto Angeliño”

"Con Doig passato al Sassuolo, e non avendo ancora scaricato alcun esterno - né Soppy che è il candidato principale, né Vojvoda per il quale non sono arrivate eventuali offerte interessanti -, il Toro corre il rischio di andare per le lunghe alla voce terzino sinistro in ingresso - si legge sul quotidiano - . Il passaggio dello scozzese in neroverde non ha scomposto più di tanto la dirigenza granata: tante sono le alternative. E in aggiunta ai vari esterni del Nord che sono oggetto della missione di Vagnati per l’estate, si inserisce anche la possibilità di arrivare per gennaio ad Angeliño, forte spagnolo in rotta con il Galatasaray".