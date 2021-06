Tuttosport: “Messias vota per Juric. Nuove conferme per Gunter”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna di Tuttosport si fa il punto sul mercato granata. Tra gli obiettivi più caldi per il club di Cairo ci sono Gunter e Messias, con il nome nuovo Empereur sullo sfondo. Queste le parole: "Koray Gunter è considerato fondamentale per Juric che lo ha chiesto sin dal suo primo giorno granata, data l’uscita di scena di Nkoulou. Il club veneto non lo considera incedibile, ma per darlo via chiede solo soldi e non contropartite tecniche visto che Vagnati aveva proposto Zaza. Per Messias, il Crotone chiede dai dieci ai dodici milioni. Il Toro è arrivato ad offrire 6 milioni e mezzo più bonus e nelle ultime ore ha alzato l’offerta di 500mila euro. Torino e Crotone si rivedranno all’inizio della prossima settimana: forse ci sarà l’affondo del Toro visto che, come detto prima, si vuole consegnare il giocatore a Juric per il giorno del raduno. E a quel punto si capirà quanto siano reali e consistenti gli interessamenti degli altri club".