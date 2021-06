Calciomercato Torino, nei radar finisce Empereur: difensore dell’Hellas Verona

Nuovo nome finito sulla lista granata: Juric lo conosce già. Classe 1994, proveniente dal Brasile

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Alan Empereur è entrato nei radar del Torino per rafforzare il reparto difensivo, al momento particolarmente scarno. Difensore centrale classe 1994, è rientrato al Verona dal prestito al Palmeiras. Con gli scaligeri andrà in scadenza nel giugno 2022, ma potrebbe trasferirsi altrove prima di quella data. Ivan Juric lo conosce molto bene e l'ha fatto inserire nella lista dei possibili desideri per la campagna acquisti di questa estate. Con il croato il sudamericano ha giocato 17 partite, quasi tutte concentrate nella stagione 2019/2020. Cresciuto nella Fiorentina, ha anche vestito la casacca, tra le altre, del Foggia, prima di arrivare all'Hellas nel 2018. Con il Palmeiras nell'ultima stagione non ha trovato troppo spazio, ma conta di averne un po' di più con il ritorno in Italia.

SITUAZIONE - Il Torino sta pensando al reparto difensivo perchè al momento la situazione non è delle migliori. Assodato che Nicolas Nkoulou ha concluso la sua avventura al Torino e considerato che Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez sono sul mercato, non rientrando nel progetto tecnico di Juric, nell'attuale difesa granata ci sono: l'inamovibile Armando Izzo, il brasiliano Glesion Bremer, il 22enne Alessandro Buongiorno e il punto interrogativo Lyanco, accostato a diverse società, tra cui soprattutto il Bologna. Juric gioca con il 3-4-2-1 e ha bisogno di un pacchetto difensivo composto almeno da 6 elementi. Al momento non si raggiunge la soglia minima e proprio per questo il Torino sta pensando a dei rinforzi, tra cui, come detto, Empereur, già conosciuto in passato dallo stesso Juric.