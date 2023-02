Tuttosport: “Mezzo Toro è da Europa, l’altro da B”

Tuttosport quest'oggi analizza l'andamento del Torino confrontando i primi e i secondi tempi della squadra di Juric. "La classifica della Serie A all’intervallo dice che il Torino sarebbe quinto, preceduto da Napoli, Lazio, Inter e Juventus (ovviamente in questo caso non si tiene conto della penalizzazione) e che la zona Champions sarebbe appena alla distanza di una vittoria" - scrive il quotidiano, che poi aggiunge - "Peccato che nella ripresa tutto precipiti, compresa la posizione in graduatoria dei granata, che scivolano addirittura al quint’ultimo posto con la Salernitana e dunque in una paradossale zona salvezza". Questo può dipendere da diversi fattori come quello mentale, tenendo in considerazione anche che i giocatori che entrano a gara in corso non siano all'altezza: complici in questo periodo sono anche le tante assenze per infortuni con cui Juric sta dovendo fare i conti.