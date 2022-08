Tuttosport: “Monza-Torino, Claudio Sala a metà. Arrivato anche Vlasic”

Nikola Vlasic è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino: arriva in granata dal West Ham in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, cifra che il club inglese ha accettato senza pensarci due volte. In mattinata ha svolto le visite mediche e manca soltanto più la firma sul contratto. Nel Torino sarà a disposizione di Ivan Juric, con il quale ha in comune la città di provenienza e il percorso calcistico. Nel frattempo, si aspetta anche per la vicenda Miranchuk: il giocatore dell'Atalanta è ancora alla corte di Gasperini e i granata continuano a seguire con interesse il trequartista russo e cercare di portarlo a Torino. Se il mercato è uno degli argomenti più caldi in casa Toro, anche la prima partita stagionale contro il Monza è uno dei temi a cui dover prestare attenzione: la vittoria contro il Palermo in Coppa Italia è segno che c'è un buon Toro e pronto a giocare un'altra buona stagione, e gli allenamenti di adesso riguardano anche delle sedute di studio della squadra avversaria. Squadra avversaria, però, che fa parte del cuore dell'ex granata Claudio Sala: "Monza e Torino, avversari in campo ma mai nel cuore di Claudio Sala. Il “Poeta del gol” – da granata 22 gol in 365 partite dal 1969 al 1980, poi l’esperienza da allenatore delle giovanili e un breve avventura alla guida della prima squadra nel campionato 1988/89 – è originario della Brianza ed è cresciuto proprio nel settore giovanile biancorosso prima di spiccare il volo nel calcio dei grandi. Con il Monza ha conquistato una promozione in Serie B nel 1967 con Gigi Radice in panchina. Il binomio è poi proseguito al Torino – con Sala capitano – ed è culminato nella conquista dello scudetto del 1976", racconta Tuttosport.