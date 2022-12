Tuttosport: “Moretti, blitz per Vazquez. Mazzocchi: Berisha più soldi”

Il Torino è ritornato a disputare una partita quasi un mese dopo l'ultima giocata in Serie A contro la Roma. A San Pedro del Pinatar, sede del ritiro invernale dei granata, gli uomini di Juric hanno sfidato e battuto l'Espanyol per 1-0, grazie a una rete di Miranchuk, che, come riporta Tuttosport, "convince se ha la possibilità di agire galleggiando tra centrocampo e trequarti. Zona di campo nella quale la sua intelligenza calcistica emerge". Ma sulle colonne del quotidiano, c'è spazio anche per il mercato. Per visionare un obiettivo, Emiliano Moretti ha infatti seguito da vicino l'amichevole tra Valencia e Clermont Si legge: "Il Toro su Jesus Vazquez. Talentuoso terzino sinistro di 19 anni (ne compirà 20 il 2 gennaio), cresciuto nel vivaio del Valencia, con esordio in prima squadra in Coppa del Re quando non era ancora maggiorenne. Dinamismo atletico notevole, la tecnica è buona non solo nel piede sinistro, ha senso della posizione e spinge come uno stantuffo. Belle progressioni, dribbling. La qualità dei cross, la grinta nei ripiegamenti. Vagnati lo valuta 3 milioni, gli spagnoli 4". Per la fascia destra, invece, sempre secondo Tuttosport, è al vaglio del club granata il salernitano Mazzocchi, che può entrare in uno scambio con Berisha. "L’idea può essere cedere l’albanese, ma incassando un diritto di prelazione per Mazzocchi a cifre prefissate, per luglio. Il Torino lo valuta sui 5 milioni, a Salerno si ragiona sopra gli 8".