Tuttosport: “Moretti corre verso la candidatura di Dg”

"Il Toro ricoprirà la casella di direttore generale, mancante nell'organigramma societario dall'addio di Antonio Comi, con Emiliano Moretti" esordisce Tuttosport nell'edizione odierna. Spiega poi il quotidiano: "Moretti continuerà a collaborare sul mercato con Vagnati come sta facendo sino ad oggi, ma in più avrà il compito di supervisionare a livello comportamentale tutte le formazioni del club con un occhio di riguardo alla Prima squadra". E il quotidiano conclude: "Emiliano Moretti ha il carisma per poter ricoprire questo ruolo in quanto personaggio competente e nello stesso tempo molto apprezzato dai tifosi"