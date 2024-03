Tuttosport: “Mossa Toro, torna viva la soluzione Saldanha”

Tuttosport dedica nell'edizione odierna un approfondimento di mercato sull'attacco granata. "Tutto ruota attorno a Zapata, il leader carismatico. Guardando alla prova di Udine è in questo momento Okereke la miglior spalla del sudamericano. Ma va riscattato e i 4 milioni stabiliti a gennaio con la Cremonese sono ritenuti troppi" esordisce il quotidiano. Ecco allora l'idea a cui starebbe pensando Vagnati: "Il dt granata è tornato a sondare il terreno per Saldanha, centravanti brasiliano che nel Partizan sta segnando gol a raffica, ben 16 in 22 partite del campionato serbo. Il club di Belgrado chiede 10 milioni e non è intenzionato a effettuare sconti. Alto, ma all’interno dei parametri della società granata lo stipendio, fissato in un milione e mezzo netto l’anno". Conclude il quotidiano con un possibile ritorno di fiamma di mercato: "Una cifra analoga serve pure per arrivare a Laurienté, attaccante esterno del Sassuolo già seguito dal Torino".