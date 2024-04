Tuttosport: “Nei pensieri del Toro c’è anche Gilardino”

Tiene banco il futuro di Ivan Juric. Qualche mese fa il tecnico croato aveva detto che in caso di mancato approdo in Europa sarebbe andato via. Urbano Cairo ha messo come primo obbiettivo Raffaele Palladino, ma nel caso in cui il tecnico non dovesse arrivare ha messo come papabile anche il tecnico del Genoa Alberto Gilardino. "Anche il Toro punta Alberto Gilardino se non dovesse arrivare Raff aele Palladino. Il profi lo del tecnico del Genoa piace, e non poco, a Urbano Cairo anche se in cima ai suoi desideri c’è l’allenatore del Monza che già due anni fa aveva cercato di portare in granata affidandogli la Primavera. Due uomini che interessano anche la Fiorentina. E qui le indiscrezioni si stanno trasformando in veri e propri indizi".