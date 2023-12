Tuttosport: “Non può finire così, Rado cambia faccia”

L'inizio con i gol contro il Genoa e il Cagliari, poi il calo di rendimento e infine il cambio modulo. Nemanja Radonjic ha patito notevolmente il passaggio al 3-5-2, ma Ivan Juric non sembra intenzionato a mollare sul giocatore. Come riporta Tuttosport, il giocatore sta svolgendo esercizi tattici per assomigliare più ad una seconda punta. "Rado si sta allenando bene. È vero che il nuovo modulo non lo favorisce viste le sue caratteristiche, ma adesso spetta a lui sfruttare le occasioni che eventualmente gli capiteranno». Porta aperta, quindi, ma non spalancata. Il giocatore nell’ultimo periodo ha svolto una preparazione tecnica diversa. È stato provato come seconda punta atipica, senza però penalizzare le sue caratteristiche migliori. Il serbo negli schemi è stato impiegato vicino al primo attaccante, ma con la facoltà di allargarsi per cercare gli spazi giusti in fase offensiva".