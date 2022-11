Tuttosport: “Non solo Juric, Cairo vuole rinnovare il contratto anche a Vagnati”

L'edizione odierna di Tuttosport riporta un'importante notizia sul futuro del piano dirigenziale del Torino. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, il patron del club Urbano Cairo ha intenzione di rinnovare il contratto del suo direttore dell'area tecnica Davide Vagnati oltre che dell'attuale allenatore Ivan Juric. Il dirigente del Toro ha il contratto in scadenza già il 30 giugno 2023, motivo per il quale si tratta di una priorità per il presidente. Avere infatti nel mercato di gennaio una figura chiave come Vagnati con il contratto in scadenza, toglierebbe forza in sede di trattative. Juric ha invece un contratto valido fino al 2024 ma si sta cercando di prolungare l'accordo almeno fino al 2025 per cercare di scacciare possibili voci di separazioni tra il Toro e il suo allenatore.