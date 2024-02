Tuttosport: “Notte da grande Toro, il popolo granata c’è!”

L'edizione odierna di Tuttosport presenta il match di domani contro la Lazio e spiega come il pubblico ancora una volta stia rispondendo alla grande in vista della prima partita del ciclo di ferro che determinerà le reali ambizioni del Torino. A seguire le parole del quotidiano: "Erano 22.457 gli spettatori venerdì sera ad assistere a Torino-Lecce. Potrebbero essere di più quelli che domani saranno invece sugli spalti dell’Olimpico-Grande Torino per il recupero di campionato contro la Lazio: sono infatti già stati staccati oltre 20.000 biglietti, ma ci sono ancora due giorni di tempo (oggi e domani fino a quando inizia la partita) per comprarli, riempire ulteriormente gli spalti e colorarli di granata."