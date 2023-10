Tuttosport: “Nuovo Toro, solito Buongiorno”

La vittoria al Via del Mare contro il Lecce porta la firma di Alessandro Buongiorno. Al rientro dall'infortunio il centrale difensivo è subito decisivo e Tuttosport si sofferma proprio sull'importanza della vittoria nel Salento. "In una notte di luna piena, e all’interno di uno stadio che spesso ha spinto nel baratro il Torino e i suoi allenatori, Juric ottiene il successo più importante dei suoi quasi due anni e mezzo in granata. Non per la classifica né per il prestigio, ma in considerazione di come la squadra si è presentata in Salento. Il gol mancava da 364’, la vittoria più recente risaliva al 18 settembre nelle ultime quattro uscite era arrivato un solo punto".