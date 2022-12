Tuttosport: “Occhi sul Mondiale per il mercato e 116 anni di storia”

Il campionato di Serie A è fermo fino a gennaio, ma per il mercato non c'è mai sosta: ecco perché il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati si trova in Qatar, a girare di stadio in stadio, per cercare di trovare dei talenti da portare al Toro. E tra i nomi segnati sul taccuino spuntano in particolar modo Boufal, dal Marocco, che andrebbe a fare il sostituto di Ricci, e Weah, del Lille. Ma intanto, oggi - sabato 3 dicembre - è una giornata speciale per la società: 116 anni fa, infatti, in una semplice birreria è nato il Torino, che poi ha fatto il resto della sua storia. "La nostra storia comincia il 13 gennaio del 1907, quando il neonato Foot Ball Club Torino (frutto il 3 dicembre del 1906 della fusione tra il Football Club Torinese e un ampio numero di dirigenti e giocatori fuoriusciti dal Foot-Ball Club Juventus) disputa il suo primo derby" - scrive Tuttosport. Una storia fatta di alti e bassi, con grandi successi alle spalle e con aspettative per il futuro che adesso si cercheranno di raggiungere.