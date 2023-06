Tuttosport: “Offerti 7 milioni di euro alla Salernitana per Mazzocchi”

L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione in casa Toro. La società granata sta cercando dei nuovi rinforzi sulla fascia e, in attesa dell'ok di Bellanova, ha messo nel mirino anche Pasquale Mazzocchi. Il Torino ha offerto 7 milioni di euro per il giocatore della Salernitana, ma i campani ne chiedono almeno 10 per chiudere l'affare. Il giocatore sarebbe propenso ad accettare il trasferimento ai piedi della Mole e piace anche al tecnico Ivan Juric.