Tuttosport: “Oro Schuurs: 50 milioni dalla Premier”

Nell'edizione odierna di Tuttosport, spazio ad un approfondimento su Perr Schuurs, il quale sarebbe stato messo nel mirino di diversi club inglesi per la sessione di mercato estiva. Dalla sua vendita, il Toro ricaverebbe la liquidità necessaria per procedere con i riscatti di Lazaro, Vlasic e Miranchuk. Si legge: "Più di una big inglese ha già tirato su le antenne di fronte all’imperioso rendimento di Schuurs. Il Liverpool è stata la squadra che si è mossa per prima, ma anche dal Tottenham e dallo United sono partiti sondaggi. Un’asta tra club in Premier farebbe decollare il prezzo a quota 50 milioni già adesso, dopo appena un anno (ultraformativo) in Italia. E 50 milioni è anche il target che si può porre ora il Torino, prevenendo scenari del genere. La sua partenza finanzierebbe i riscatti di Vlasic, Miranchuk, Lazaro (circa 33 milioni) e parte del mercato in entrata".