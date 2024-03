Tuttosport: “Paracadute Toro”

Contro l'Udinese Iva Juric schiererà una difesa tutta italiana e inedita, formata da Lovato, Masina e Buongiorno. "Le assenze costringono però Juric a dover adattare qualcuno sul centrodestra e il difensore arrivato dalla Salernitana è il giocatore che per caratteristiche può esprimersi meglio in quella posizione. Bisognerà capire quanti minuti avrà nelle gambe: è tornato ad allenarsi con i compagni solo negli scorsi giorni, dopo che era stato costretto anche lui a fermarsi per un problema muscolare patito durante la trasferta in casa della Roma. Le alternativa nella posizione che solitamente è di Djidji sono Sazonov e Vojvoda".