Tuttosport, Pecci: “La società e Juric diano un senso alla scelta di Buongiorno”

Tra le pagine di Tuttosport questa mattina è possibile trovare anche un'intervista ad Eraldo Pecci. L'ex centrocampista del Torino ha parlato di molti argomenti che riguardano la squadra di Juric fornendo alcune sue opinioni sull'attuale gruppo. Sul caso Buongiorno si complimenta per la sua scelta di rifiutare l'Atalanta e di restare in granata: "Buongiorno è stato un grande, è uno dei pochi giovani italiani già diventato una colonna, è cresciuto nel vivaio granata fin da bambino. [...] Io vorrei un calcio con i Maldini al Milan, i Totti alla Roma e i Buongiorno per sempre nel Toro". Pecci aggiunge poi: "Ora serve che continui il processo di crescita della società e della squadra. Allora la scelta di Buongiorno diventerebbe una semina anche per la prossima stagione. E magari anche altri compagni in situazioni simili lo imiterebbero".