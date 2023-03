Tuttosport: “Pellegri, lavoro speciale al Filadelfia. Adesso è pronto”

"Quando Pietro Pellegri ha appoggiato male il piede sul prato del Dall’Ara, dopo appena due secondi di Bologna-Torino, non ci si sarebbe potuti immaginare che sarebbero trascorsi addirittura cinque mesi prima di poterlo rivedere in campo - si legge su Tuttosport - . Certo, non è stato quell’infortunio alla caviglia il motivo di questo lungo stop, in mezzo ci sono state la pausa per il Mondiale in Qatar e un guaio muscolare patito a fine dicembre che lo ha costretto a fermarsi di nuovo. Si era rivisto in panchina per la partita contro l’Udinese a inizio febbraio, una piccola parentesi prima di fermarsi un'altra volta. Ora Pellegri punta a tornare in campo contro il Sassuolo, alla ripresa del campionato il 3 aprile, per mettere un punto a questi mesi in cui la fortuna non l’ha certo baciato. Tutt'altro. A gennaio Juric avrebbe voluto un attaccante in più dal mercato, non è stato accontentato e in questa prima parte del 2023 ha dovuto accontentarsi del solo Sanabria come punta di ruolo. Ora quel rinforzo tanto desiderato dovrà essere Pellegri. Una frase fatta, certo, ma per il centravanti ex Monaco questo finale di campionato può rappresentare davvero un punto di svolta della sua finora sfortunata carriera. Sperando che la Dea Bendata stavolta sia dalla sua parte".