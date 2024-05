Tuttosport: “Pellegri sorpresa da Toro”

"Molto più del gol di Verona - sebbene frutto di un movimento da bomber navigato e pluridecorato - la prestazione contro il Milan può segnare un nuovo inizio - si legge - . Pietro Pellegri non aveva mai giocato, probabilmente in tutta la carriera, una gara così convincente. Sotto tutti i punti di vista: a livello d'intensità, di spirito e anche con una pulizia tecnica straordinaria. Aveva più voglia di tutto il Milan messo insieme e si è visto sin dai primi minuti. Sempre a testa alta, sempre a lottare come un leone in ogni zona del campo, sempre il primo ad arrivare sul pallone".