Tuttosport: “Per Buongiorno un nuovo debutto dopo il no all’Atalanta”

Tuttosport ripercorre le vicende di mercato di Buongiorno: "Dov'eravamo rimasti? Il primo a farsi questa domanda è Alessandro Buongiorno, al termine di una delle settimane più convulse della propria vita. La gara contro il Genoa per lui sarà come un nuovo inizio. Eppure, con la testa e il cuore, dal Filadelfia non se n'è mai veramente andato. Già a San Siro contro il Milan ha iniziato a capire che quelli successivi sarebbero stati giorni complicati. Giroud e Leao lo fanno impazzire e lui, come tutta la squadra, affonda sotto i colpi rossoneri". E ancora: "Poco dopo la sconfitta col Diavolo, si fa sotto l'Atalanta. La Dea è sul punto di prenderlo, completando una mega trattativa che stava coinvolgendo pure Zapata e Soppy, poi arrivati ugualmente in granata. Ma lui, dopo una prima fase in cui sembrava rassegnato all'addio, alla fine alza la mano e dice no. In un calcio in cui rifiutare soldi in più e ambizioni diverse sembra un'assurdità, Buongiorno ascolta testa e cuore. Istinto e razionalità, per lui, significano Toro. Almeno per ora".